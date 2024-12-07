Сечин рассказал о причинах санкций и их влиянии на мировую экономику

Сечин рассказал о причинах санкций и их влиянии на мировую экономикуОсновной мишенью санкций стали Европа и страны АТР, а доллар утратил роль в международной торговле
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин выступил на специальной сессии Дохийского форума, который проходит в столице Катара – Дохе 7-8 декабря. Темой выступления главы «Роснефти» стали экономические причины односторонних санкций стран Запада и их последствия для мировой экономики.
В начале доклада, который назывался «Вечный двигатель истории. Экономическая подоплека конфликтов», Сечин отметил значение форума в Дохе. Мероприятие, по его словам, стало «глобальной платформой диалога и поиска решений проблем и вызовов, стоящих перед миром». Заглавный слайд презентации к докладу Сечин проиллюстрировал рисунком Леонардо да Винчи, изображающим вечный двигатель. В зале «Аль-Дафна» на площадке форума во время его выступления собрались более 1000 человек.
Политика затмевает энергобезопасность
Одним из ключевых вызовов глава «Роснефти» назвал беспрецедентную волатильность цен на мировом энергетическом рынке.
Сечин обратил внимание, что основная причина высокой волатильности цен на энергоносители – использование энергетики в политических целях. При этом, по словам главы «Роснефти», не учитывается то, что политические циклы в пять-десять раз короче инвестиционных циклов энергетических проектов. Таким образом, обеспечению энергобезопасности, основной функции энергетики, придается второстепенное значение, подчеркнул Сечин.
Он напомнил, что 750 млн человек в мире до сих пор не имеют доступа к электричеству, а для того, чтобы повысить уровень жизни населения развивающихся стран хотя бы до половины уровня «золотого миллиарда», потребуется рост добычи нефти почти вдвое. Также необходимо обеспечить рост потребления энергии в Индии, странах Юго-Восточной Азии и Африки, подчеркнул он.
Кроме того, по словам Сечина, потребление энергии в мире будет расти по мере увеличения спроса со стороны центров обработки данных (ЦОД). По оценке инвестбанка Goldman Sachs, мировое потребление электроэнергии ЦОД может вырасти в 2,5 раза к 2030 г. и превысить 1 трлн кВт ч, что будет равно почти половине потребления Европы, отметил он.
Экономический рост в развивающихся странах и развитие ЦОД приведут к годовому приросту потребления энергии до почти 9 млн барр. нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки при текущем мировом потреблении в 300 млн барр. н. э., заявил глава «Роснефти». При этом в 2025 г. производство электроэнергии из возобновляемых источников может вырасти только на 2 млн барр н. э. «Это означает, что роль ископаемого топлива в обеспечении глобальной энергобезопасности становится стратегической», – констатировал Сечин.
«Вечный двигатель» для санкций
В ходе выступления Сечин подчеркнул, что политические решения сопровождает экономическая подоплека. Зачастую именно она является основной причиной принятия санкционных ограничений, отметил он.
В историческом прошлом, напомнил Сечин, скрывать экономические мотивы войн вообще было не принято. При этом зачастую откровенное ограбление в результате войн и военных походов прикрывалась религиозной или цивилизаторской миссией, отметил глава «Роснефти». «Тотальное политическое, идеологическое прикрытие истинных интересов войны – это традиция, которая не просто сохранилась, но и со временем приобрела законченные и совершенные формы», отметил он. Заглавный слайд презентации к докладу был проиллюстрирован рисунком Леонардо да Винчи, изображающим один из вариантов вечного двигателя.
Первая мировая война начиналась как война за передел колоний, а драматическое ограбление побежденной Германии стало одной из причин, приведших ко Второй мировой войне, отметил Сечин. Основным бенефициаром Второй Мировой войны стали США, получившие колоссальные экономические преимущества перед Европой, обратил внимание он. Сейчас система, построенная на абсолютном господстве США и их союзников, проходит болезненную трансформацию, продолжил глава «Роснефти».
США с помощью односторонних санкций разрушают конкурентную среду, отметил он. Санкции, по словам Сечина, уничтожают незыблемый ранее институт контрактных обязательств, правовую систему, и, как следствие, сам глобальный рынок.
Передел мирового энергорынка в результате санкций, уничтожения конкуренции, разрушения долгосрочных контрактов и цепочек поставок приводит к волатильности цен, рискам дефицита, ложными целями «зеленого» перехода», заключил глава «Роснефти».
Санкции по газетным вырезкам
Сечин отметил, что односторонние санкции нарушают принципы свободной торговли, свободное движение товаров и капиталов, гарантии собственности и права человека. При этом нарушение законности при введении санкционной ограничений, по его словам, «доходит до абсурда». «Чтобы ввести санкции не нужно выдвигать обвинение, доказывать вину. Достаточно газетных вырезок», – обратил внимание глава «Роснефти».
Он напомнил присутствующим на сессии, что также включен в санкционные списки. «Некоторым в этом зале может грозить уголовное преследование за общение со мной», – пошутил глава «Роснефти».
«Чтобы оградить их от рисков, я подготовил свою новую визитную карточку, если их спросят, с кем они общались», – добавил Сечин. При этом он продемонстрировал на экране фотографию стопки визиток с контактным данными: «no name», «no company», «no address», «no telephone».
Европа как мишень санкций
Сечин напомнил, что за последние 20 лет число американских санкций превысило 15 000, еще 5000 санкций были введены европейскими союзниками США. Глава «Роснефти» отметил, что одностороннее незаконное применение Западом санкций затронуло около 40% запасов нефти и газа.
При этом основной мишенью односторонних санкций, по мнению Сечина стали государства сами Евросоюза (ЕС), а также Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). «Мишенью этих санкций стали не только Иран, Венесуэла и Россия, а прежде всего Европа, которая лишилась стабильных и относительно дешевых поставок, а также растущие рынки АТР, которые сталкиваются с ограничением своих экономических потребностей», – подчеркнул он.
Самой пострадавшей от санкций стороной стала экономика Европы, утратившая основу своей конкурентоспособности, отметил Сечин. Только за последние два года промышленное производство в Европе сократилось на 5%, подчеркнул он.
По мнению главы «Роснефти», выход Великобритании из ЕС также был синхронизирован с действиями США по ослаблению экономики ЕС. Сечин провел параллель с библейскими сюжетом о Всемирном потопе. «Когда Ной построил свой ковчег? Ответ простой: «До потопа». Именно так поступила Великобритания, которая своевременно отгребла в сторону от уходящей под воду Европы», – сказал он.
Последствия для финансовой системы
В своем выступлении Сечин также обратил внимание на увеличение значения золота в качестве альтернативы доллару.
Использование США доллара в целях санкций ограничило сферу применения этой валюты в международной торговле и спровоцировало поиск альтернатив, которыми стали национальные валюты, прежде всего, юань, отметил он.
«При этом самым универсальным и исторически оправданным стал возврат золота как инструмента гарантированного обеспечения национальных валютных систем», – заявил Сечин. По данным Всемирного золотого совета, только за последние три года доля золота в мировых золотовалютных резервах выросла почти на 8 процентных пунктов и достигла 20%, напомнил глава «Роснефти» .
Единственная возможность вернуть доллару его статус мировой валюты – прекратить использовать его и проводящую финансовую инфраструктуру как санкционный инструмент, заключил он.
Взгляд в будущее
Сечин обратил внимание, что программа избранного президента США Дональда Трампа, элементы которой были представлены в ходе его предвыборной кампании, предполагает «вполне адекватные меры», направленные на поддержку американской экономики за счет снижения налогов и ставок, возврат рабочих мест в реальный сектор, защиты национальных производителей и внутреннего рынка. Но при реализации этих планов пострадают Канада, Мексика, Китай и Европа, констатировал глава «Роснефти». По его словам, к ним будут применены новые пошлины «на фоне паралича Всемирной торговой организации».
Также США ищут пути реструктуризации госдолга, напомнил Сечин. Он отметил, что, по мнению американского аналитика Золтана Пожара, США могут попытаться навязать миру новую финансовую систему: предполагается конвертация всего американского госдолга в казначейские облигации с погашением через сто лет и процентной ставкой намного ниже сегодняшних параметров.
По мнению главы «Роснефти», «за кулисами» конфликтов на Ближнем Востоке, Украине, обострения ситуации вокруг Тайваня и Корейского полуострова есть ответственность и бенефициаров с большим материальным интересом, в том числе крупных инвестиционных фондов. «Среди них также производители микрочипов, которые должны прийти на смену Тайваню, предприятия военно-промышленного комплекса, обладающие непреодолимым стремлением к получению прибыли, невзирая на любые трагедии и жертвы, о чем давно предупреждал Карл Маркс», – отметил он.
В заключительной части доклада Сечин отметил, что «Роснефть» при работе с партнерами руководствуется такими принципами, как учет взаимных интересов, доверие и долгосрочность. «Мы небольшая компания, но можем делать великие дела», – сказал он.
В заключении глава «Роснефти» отметил, что целей развития можно достичь только «путем надлежащего управления, верховенства закона, борьбы с коррупцией и несправедливостью», процитировав эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.