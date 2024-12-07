Сечин рассказал о причинах санкций и их влиянии на мировую экономику

В историческом прошлом, напомнил Сечин, скрывать экономические мотивы войн вообще было не принято. При этом зачастую откровенное ограбление в результате войн и военных походов прикрывалась религиозной или цивилизаторской миссией, отметил глава «Роснефти». «Тотальное политическое, идеологическое прикрытие истинных интересов войны – это традиция, которая не просто сохранилась, но и со временем приобрела законченные и совершенные формы», отметил он. Заглавный слайд презентации к докладу был проиллюстрирован рисунком Леонардо да Винчи, изображающим один из вариантов вечного двигателя.