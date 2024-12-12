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«Почта России» продала 94 непрофильных объекта за 2,7 млрд рублей

В Совете Федерации потребовали от Минцифры срочно залатать дыру в бюджете государственного почтового оператора
Анна Устинова
«Почта России» играет важную социальную роль, так как ее отделения работают даже в самых удаленных точках страны
«Почта России» играет важную социальную роль, так как ее отделения работают даже в самых удаленных точках страны / Максим Стулов / Ведомости

«Почта России» смогла продать 94 непрофильных объекта, получив доход 2,7 млрд руб., что позволило ей впервые за пять лет выйти в операционную прибыль по итогам первого полугодия 2024 г., рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев на правительственном часе в Совете Федерации 11 декабря. Период, за который прошли эти сделки, он не уточнил. В июне гендиректор «Почты России» Михаил Волков заявлял, что предприятие только в этом году намерено выручить более 3 млрд руб. от продажи недвижимости, а в 2023 г. госкомпания продала непрофильных активов на 1 млрд руб.

«Результатом проведенных мероприятий стало сокращение убытков «Почты России» по итогам 2023 г. в 3,5 раза и выход впервые за пять лет в операционную прибыль по итогам первого полугодия 2024 г. (валовая прибыль в первом полугодии 2024 г. составила 1,3 млрд руб. против убытка в 1,2 млрд руб. в первом полугодии 2023 г. – «Ведомости»), – продолжил Шадаев. – Однако ранее накопленный долг при текущих ставках не позволяет компании выйти в прибыль. Компания даже продала долю в «Почта банке» (и выручила 36 млрд руб. от ВТБ, о чем писали «Ведомости» 11 декабря), получила средства, которые позволят ей сократить общую задолженность».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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