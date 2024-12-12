«Почта России» продала 94 непрофильных объекта за 2,7 млрд рублей

«Почта России» продала 94 непрофильных объекта за 2,7 млрд рублейВ Совете Федерации потребовали от Минцифры срочно залатать дыру в бюджете государственного почтового оператора
«Почта России» смогла продать 94 непрофильных объекта, получив доход 2,7 млрд руб., что позволило ей впервые за пять лет выйти в операционную прибыль по итогам первого полугодия 2024 г., рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев на правительственном часе в Совете Федерации 11 декабря. Период, за который прошли эти сделки, он не уточнил. В июне гендиректор «Почты России» Михаил Волков заявлял, что предприятие только в этом году намерено выручить более 3 млрд руб. от продажи недвижимости, а в 2023 г. госкомпания продала непрофильных активов на 1 млрд руб.
«Результатом проведенных мероприятий стало сокращение убытков «Почты России» по итогам 2023 г. в 3,5 раза и выход впервые за пять лет в операционную прибыль по итогам первого полугодия 2024 г. (валовая прибыль в первом полугодии 2024 г. составила 1,3 млрд руб. против убытка в 1,2 млрд руб. в первом полугодии 2023 г. – «Ведомости»), – продолжил Шадаев. – Однако ранее накопленный долг при текущих ставках не позволяет компании выйти в прибыль. Компания даже продала долю в «Почта банке» (и выручила 36 млрд руб. от ВТБ, о чем писали «Ведомости» 11 декабря), получила средства, которые позволят ей сократить общую задолженность».