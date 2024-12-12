«Почта России» продала 94 непрофильных объекта за 2,7 млрд рублей

«Результатом проведенных мероприятий стало сокращение убытков «Почты России» по итогам 2023 г. в 3,5 раза и выход впервые за пять лет в операционную прибыль по итогам первого полугодия 2024 г. (валовая прибыль в первом полугодии 2024 г. составила 1,3 млрд руб. против убытка в 1,2 млрд руб. в первом полугодии 2023 г. – «Ведомости»), – продолжил Шадаев. – Однако ранее накопленный долг при текущих ставках не позволяет компании выйти в прибыль. Компания даже продала долю в «Почта банке» (и выручила 36 млрд руб. от ВТБ, о чем писали «Ведомости» 11 декабря), получила средства, которые позволят ей сократить общую задолженность».