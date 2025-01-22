«Азбука вкуса» окончательно свернула проект «АВ бистро»Ритейлер решил развивать кофейни в собственных супермаркетах
«Азбука вкуса» 13 января закрыла «АВ Гранд-кафе» (ранее «АВ бистро») площадью 89 кв. м на Арбате в Москве – последнюю точку, расположенную вне магазинов сети. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель «Азбуки вкуса». Первым о закрытии кафе сообщил Тelegram-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы».
«Азбука вкуса» в 2018 г. объявила об открытии кафе на площадях, доставшихся ей от сети «Седьмой континент» (закрылась в 2017 г.). Первые заведения под вывеской «АВ бистро» появились при супермаркетах на Большой Лубянке и на Арбате – на 90 и 50 человек соответственно. Средний чек, по данным самой компании, должен был составить от 800 до 1100 руб. По словам представителя ритейлера, всего было открыто три кафе «АВ бистро».
В 2019 г. «Азбука вкуса» также открыла собственный флагманский ресторан The Finch в башне «Федерация» в «Москва-сити», но проект также не пошел и был свернут.
Сейчас «Азбука вкуса» развивает формат кофеен внутри магазинов, говорит представитель сети. По его словам, у компании 163 кофейни, в том числе 12 кафе с официантами в Москве и Санкт-Петербурге. Но все они находятся внутри магазинов и не имеют собственного входа.
В кофейнях «Азбука вкуса» продает выпечку, кондитерские изделия и напитки. Здесь же, по словам представителя компании, могут разогреть и подать готовые блюда из супермаркета. В кафе, находящихся в супермаркетах, готовят завтраки, салаты, горячее, пасты и другие блюда, уточняет собеседник. По его словам, формат кофеен повышает лояльность клиентов к продукции собственного производства и собственных марок и работает на увеличение посещаемости.
Ассортимент кафе внутри магазинов «Азбуки вкуса» ограничен блюдами, которые можно быстро приготовить под запросы клиента и которые не требуют особых компетенций от сотрудников, в отличие от «АВ Гранд-кафе», указывает партнер One Story Ольга Сумишевская.
Примеры запуска продуктовыми ритейлерами собственных точек общепита единичны. Так, разные форматы тестирует «ВкусВилл». Ритейлер в 2024 г. открыл кофейню «Вместе» на улице Складочной в Москве совместно с сетью Do.bro Coffee, а с «Правда кофе» – «Зеленую кофейню» рядом с метро ВДНХ. Кроме того, в Москве открылась первая пиццерия от «ВкусВилла» «Римляне» и кофейни «Бодрю». Все эти проекты находятся в стадии тестирования, про их масштабирование говорить рано, сообщил «Ведомостям» представитель «ВкусВилла».
Другие продуктовые ритейлеры, как и «Азбука вкуса», выделяют отдельные зоны кафе в своих торговых залах, чаще всего с готовой едой, выпечкой и кофе. Например, подобные кофе-поинты есть в «Пятерочке», говорит представитель X5 Group. В кафе в сети «Перекресток», по его словам, есть свежеприготовленные блюда, а в некоторых филиалах – классические кафе с бариста, говорит представитель X5.
У «ВкусВилла» в каждом пятом магазине работают кафе-пекарни – это один из самых успешных проектов компании по объему выручки, говорит представитель ритейлера.
В этом формате «Лента» попыталась повторить путь сети «Глобус», открывающей в гипермаркетах рестораны с полноценным меню и широким ассортиментом блюд, говорит Сумишевская. Но у «Глобуса» организован полный цикл производства и в одном контуре находятся выпуск и готовой еды для магазинов, и еды для ресторанов, подчеркивает она. Но перспективы расширения этого проекта пока не очевидны, считает эксперт.
Работа отдельного кафе не обеспечивает продуктовым ритейлерам высокой доходности и имеет меньший синергетический эффект с основным бизнесом по сравнению с зоной общественного питания в самих магазинах, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Именно такой формат, по его мнению, для «Азбуки вкуса» будет наиболее перспективным. В «Пятерочке» трафик после открытия кафе-зоны увеличивается на 15%, говорит представитель Х5.
Кроме того, управление отдельными кафе отвлекает ресурсы «Азбуки вкуса» от развития других перспективных направлений – например, онлайн-продаж и сети дарксторов в партнерстве с «Яндекс.Лавкой», добавляет Бурмистров.
По предварительной оценке Infoline, оборот общественного питания в России по итогам 2024 г. увеличится на 13-14% в сопоставимых ценах до около 5 трлн руб.