«Азбука вкуса» окончательно свернула проект «АВ бистро»

«Азбука вкуса» в 2018 г. объявила об открытии кафе на площадях, доставшихся ей от сети «Седьмой континент» (закрылась в 2017 г.). Первые заведения под вывеской «АВ бистро» появились при супермаркетах на Большой Лубянке и на Арбате – на 90 и 50 человек соответственно. Средний чек, по данным самой компании, должен был составить от 800 до 1100 руб. По словам представителя ритейлера, всего было открыто три кафе «АВ бистро».