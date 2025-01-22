Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

«Азбука вкуса» окончательно свернула проект «АВ бистро»

Ритейлер решил развивать кофейни в собственных супермаркетах
Полина Гриценко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Азбука вкуса» 13 января закрыла «АВ Гранд-кафе» (ранее «АВ бистро») площадью 89 кв. м на Арбате в Москве – последнюю точку, расположенную вне магазинов сети. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель «Азбуки вкуса». Первым о закрытии кафе сообщил Тelegram-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы».

«Азбука вкуса» в 2018 г. объявила об открытии кафе на площадях, доставшихся ей от сети «Седьмой континент» (закрылась в 2017 г.). Первые заведения под вывеской «АВ бистро» появились при супермаркетах на Большой Лубянке и на Арбате – на 90 и 50 человек соответственно. Средний чек, по данным самой компании, должен был составить от 800 до 1100 руб. По словам представителя ритейлера, всего было открыто три кафе «АВ бистро».

В 2019 г. «Азбука вкуса» также открыла собственный флагманский ресторан The Finch в башне «Федерация» в «Москва-сити», но проект также не пошел и был свернут.

Сейчас «Азбука вкуса» развивает формат кофеен внутри магазинов, говорит представитель сети. По его словам, у компании 163 кофейни, в том числе 12 кафе с официантами в Москве и Санкт-Петербурге. Но все они находятся внутри магазинов и не имеют собственного входа.

В кофейнях «Азбука вкуса» продает выпечку, кондитерские изделия и напитки. Здесь же, по словам представителя компании, могут разогреть и подать готовые блюда из супермаркета. В кафе, находящихся в супермаркетах, готовят завтраки, салаты, горячее, пасты и другие блюда, уточняет собеседник. По его словам, формат кофеен повышает лояльность клиентов к продукции собственного производства и собственных марок и работает на увеличение посещаемости.

Ассортимент кафе внутри магазинов «Азбуки вкуса» ограничен блюдами, которые можно быстро приготовить под запросы клиента и которые не требуют особых компетенций от сотрудников, в отличие от «АВ Гранд-кафе», указывает партнер One Story Ольга Сумишевская.

Примеры запуска продуктовыми ритейлерами собственных точек общепита единичны. Так, разные форматы тестирует «ВкусВилл». Ритейлер в 2024 г. открыл кофейню «Вместе» на улице Складочной в Москве совместно с сетью Do.bro Coffee, а с «Правда кофе» – «Зеленую кофейню» рядом с метро ВДНХ. Кроме того, в Москве открылась первая пиццерия от «ВкусВилла» «Римляне» и кофейни «Бодрю». Все эти проекты находятся в стадии тестирования, про их масштабирование говорить рано, сообщил «Ведомостям» представитель «ВкусВилла».

Другие продуктовые ритейлеры, как и «Азбука вкуса», выделяют отдельные зоны кафе в своих торговых залах, чаще всего с готовой едой, выпечкой и кофе. Например, подобные кофе-поинты есть в «Пятерочке», говорит представитель X5 Group. В кафе в сети «Перекресток», по его словам, есть свежеприготовленные блюда, а в некоторых филиалах – классические кафе с бариста, говорит представитель X5. 

У «ВкусВилла» в каждом пятом магазине работают кафе-пекарни – это один из самых успешных проектов компании по объему выручки, говорит представитель ритейлера.

О развитии несколько иного формата заявляла «Лента». В 2023 г. ритейлер объявил об открытии первого ресторана «Лента fresh» на 120 мест в своем гипермаркете в Санкт-Петербурге, но о масштабировании проекта не сообщалось. В «Ленте» оперативно на запрос «Ведомостей» не ответили.

В этом формате «Лента» попыталась повторить путь сети «Глобус», открывающей в гипермаркетах рестораны с полноценным меню и широким ассортиментом блюд, говорит Сумишевская. Но у «Глобуса» организован полный цикл производства и в одном контуре находятся выпуск и готовой еды для магазинов, и еды для ресторанов, подчеркивает она. Но перспективы расширения этого проекта пока не очевидны, считает эксперт.

Работа отдельного кафе не обеспечивает продуктовым ритейлерам высокой доходности и имеет меньший синергетический эффект с основным бизнесом по сравнению с зоной общественного питания в самих магазинах, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Именно такой формат, по его мнению, для «Азбуки вкуса» будет наиболее перспективным. В «Пятерочке» трафик после открытия кафе-зоны увеличивается на 15%, говорит представитель Х5.

Кроме того, управление отдельными кафе отвлекает ресурсы «Азбуки вкуса» от развития других перспективных направлений – например, онлайн-продаж и сети дарксторов в партнерстве с «Яндекс.Лавкой», добавляет Бурмистров.

По предварительной оценке Infoline, оборот общественного питания в России по итогам 2024 г. увеличится на 13-14% в сопоставимых ценах до около 5 трлн руб.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных