«Если вы покупаете шоссейник с клещевыми тормозами, вы выбираете старомодный велосипед»

Победитель велогонки Tour de France 2010 г. Энди Шлек объясняет, зачем пересаживаться с городского велосипеда на шоссейный

На Tour de France 2018 г. Энди Шлек выступает велосипедным экспертом одного из спонсоров гонки, Skoda Shkoda

Велогонщик Энди Шлек – возможно, самый известный спортсмен Люксембурга: победитель «монументальной» гонки Льеж – Бастонь – Льеж 2009 г. и престижнейшей многодневки Tour de France 2010 г. успехами превзошел и старшего брата Франка, и отца Джонни – также профессиональных велосипедистов. К сожалению, Энди из-за хронической травмы колена рано пришлось завершить профессиональную карьеру – осенью 2014 г., в возрасте всего 29 лет (многие ровесники Шлека успешно гоняются и по сей день). На Tour de France этого года Шлек выступает велосипедным экспертом для гостей и партнеров марки Skoda – одного из главных спонсоров велогонки. В интервью «Ведомостям» Шлек объяснил, чем отличается хороший шоссейный велосипед от обычного городского (на примере велосипеда Skoda Road Elite, который выпускает чешская компания Superior) и почему нельзя носить нижнее белье под профессиональной велоодеждой.

– Давайте представим обычного мужчину или женщину, которые ездят на городском или горном велосипеде. Что они получат, пересев на шоссейный велосипед?

– Во-первых – меньший вес: например, у велосипеда Skoda Road Elite цельная углеволоконная рама, он весит около 9 кг. Во-вторых, у него дисковые, а не клещевые тормоза. Они обеспечивают лучшее замедление и когда сухо, и когда влажно. У вас большой выбор скоростей: вы можете переключиться на большую или на малую звезду, что позволит вам либо двигаться быстрее по равнинному участку или медленнее на подъем. И наконец, аэродинамика: [у шоссейного велосипеда] она намного лучше. [Сочетание этих факторов] позволяет вам быть намного быстрее.

– Шоссейный велосипед – более комфортабельный или менее комфортабельный по сравнению с городским?

– Зависит [по каким критериям сравнивать]. Наверное, велосипед, на котором занимаешься спортом, все-таки менее [комфортабельный], чем тот, на котором ездишь по городу.

– То есть главное достоинство шоссейного велосипеда в том, что на нем можно ездить быстрее?

– Да, вы можете ездить быстрее, и вы можете ездить дольше.

– В чем разница между обычными шоссейными велосипедами и топовыми, которые используют профессионалы на гонках, подобных Tour de France?

– Главная разница – в весе велосипеда. Профессиональный шоссейник должен весить 6,8 кг – ни граммом больше и ни граммом меньше. Принципиальной разницы в конструкции велосипедов нет, но, когда ваш велосипед легче, вы можете ехать быстрее, что является большим преимуществом. Есть разница в групсетах [обеспечивающих переключение передач велосипедов] – есть Dura Ace, есть Ultegra, есть 105 и проч., но в целом механика у всех шоссейников одинаковая.

– Что бы вы могли посоветовать человеку, который решил купить более-менее серьезный шоссейный велосипед: какие компоненты являются критичными, а на каких можно сэкономить? Например, нужна ли человеку, который не участвует в гонках, система Dura Ace или достаточно будет Ultegra или 105?

– Dura Ace не нужна (ее главное достоинство – малый вес) – Ultegra столь же хороша. 105 – хуже: переключения менее четкие, возможно, будет требоваться больше технического обслуживания. Но если у вас есть определенный бюджет на покупку велосипеда, я рекомендую электронную систему переключения скоростей Di2. Если у вас есть 3500-4000 евро на покупку велосипеда, лучше купить менее дорогие колёса, но электронную систему переключения скоростей. Она того стоит: ей почти не требуется обслуживание – может, подзарядить батарейку раз-два в год, – и она переключает передачи гораздо лучше механических систем.

Сегодня ведутся активные дискуссии: нужны ли шоссейнику дисковые тормоза или нет. Многие профессиональные гонщики высказываются против: кто-то говорит, что им дисковые тормоза просто не нужны, другим не нравится внешний вид велосипедов с такими тормозами. Но сегодня, если вы покупаете шоссейник не с дисковыми, а с клещевыми тормозами, выглядит так, что вы выбираете старомодный велосипед: через 3-4 года в медиа не останется шоссейников с клещевыми тормозами – только с дисковыми.

– Тогда почему применение дисковых тормозов до сих пор запрещено в профессиональном велоспорте?

– Уже разрешено: команды Trek и Quick-Step гоняются на велосипедах с дисковыми тормозами.

– А вы за какие тормоза – дисковые или клещевые?

– Дисковые тормоза лучше замедляют велосипед, стабильнее, и в целом делают управление велосипедом более безопасным.

– Насколько отличаются сегодняшние профессиональные велосипеды от тех, на которых гонялись вы?

– Самое главное отличие – это дисковые тормоза: в мое время их не было. В остальном больших изменений нет, ведь я закончил выступать всего три года назад. Это очень маленький срок, регламент Международного союза велосипедистов, ограничивающий вес профессионального велосипеда 6,8 кг, остаётся прежним.

– А насколько важны колеса в шоссейнике, имеет ли смысл тратиться на карбоновые?

– Карбоновые колеса хороши. Если у вас велосипед дороже 5000 евро, то на нем, скорее всего, уже будут карбоновые колеса. А за 10 000 евро вы получите суперлегкий велосипед с Di2.

– Есть категория людей, предпочитающих велосипеды с титановыми, а не углеволоконными рамами. Что вы думаете о титановых?

– Титановые велосипеды – очень хорошие. Титан прекрасно абсорбирует вибрации от дороги – лучше любого другого материала. Но титан – не самый лёгкий материал.

– И в этом причина, что титановых велосипедов нет в профессиональном велоспорте?

– Да, они получаются слишком тяжелые. Множество гравийных велосипедов делаются из титана. Но не в профессиональном спорте.

– Все больше производителей велосипедов предлагают свои версии амортизационных систем для шоссейников: для переднего колеса, для заднего, для седла. Что вы думаете об этом?

– Это вопрос комфорта. Такие системы хороши для однодневных гонок – например, Париж – Рубе [где часть пути проходит по брусчатке]. Для Tour de France они не нужны. Но для тех, кто ездит на велосипеде каждый день, системы амортизации дают экстракомфорт.

– И последний вопрос: можно ли и нужно ли носить нижнее белье под велосипедными шортами?

– Ни в коем случае! Профессиональная велоодежда сконструирована таким образом, чтобы наилучшим образом отводить тепло и влагу от организма. Если вы надеваете под велошорты нижнее белье, вы перегреваете тестикулы – а это путь к импотенции!