«Газпром нефть» и индийская ONGC подписали соглашение о сотрудничестве

«Газпром нефть» и индийская ONGC Videsh подписали соглашение о сотрудничестве по шельфовым проектам, передает «Прайм». Церемония подписания состоялась в Архангельске, где проходит Арктический форум. Министр энергетики России Александр Новак, присутствовавший на церемонии, выразил надежду, что после подписания документа компании выйдут на реализацию конкретных проектов. По его словам, документ подразумевает сотрудничество компаний в геологоразведке на шельфе.