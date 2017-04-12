«Транснефть» в 2017 году может разместить облигации на 60 млрд рублей

«Транснефть» в текущем году собирается разместить облигации объемом 60 млрд руб., часть привлеченных средств будет направлена на погашение задолженности компании. Всего в 2017 г. запланировано погасить 117 млрд руб. долга. С таким заявлением выступил первый вице-президент компании Максим Гришанин.

«Будет рынок хороший, будут низкие ставки на длинные деньги, тогда мы возьмем чуть больше и досрочно погасим китайский кредит», - добавил Гришанин.

В 2016 г. совет директоров «Транснефти» утвердил бессрочную программу биржевых облигаций максимальной номинальной стоимостью 280 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Объем привлеченных средств компании в 2016 г. составил 94 млрд руб., из которых 77 млрд руб. было направлено на рефинансирование китайского кредита.