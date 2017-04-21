Подмосковье компенсирует Игорю Чайке 20% затрат на грибной комплекс

Сын генпрокурора России Игорь Чайка, член генерального совета «Деловой России», собирается в феврале 2018 г. запустить в Зарайском районе Подмосковья предприятие по выращиванию и переработке грибов. Он рассказал это ТАСС на Ялтинском международном экономическом форуме. Впервые о таких планах он сообщал в мае 2016 г.

«В Зарайском районе Подмосковья будет построено два предприятия по производству грибов и компоста. На данный момент у нас на земельном участке завершены все геодезические, геологические и кадастровые работы, проектирование, внесен аванс за поставку оборудования от голландской компании. Кроме того, фактически оформлен договор аренды с правительством Московской области на эти земельные участки. В ближайшие два месяца мы планируем выйти на строительную площадку, а в феврале следующего года - запустить предприятие», - рассказал он. Как и год назад, он сказал, что предприятие должно ежегодно производить не менее 12 500 т грибов и 37 000 т компоста.

«Общий объем инвестиций с учетом закупки иностранной валюты составил 2,3 млрд руб.», - сказал Чайка. Год назад представитель подмосковного минсельхоза оценивал стоимость проекта в сумму выше 2,5 млрд руб.

По словам Чайки, правительство Московской области выделит его компании компенсацию капитальных затрат сразу после ввода предприятий в эксплуатацию - это порядка 20%. Эти деньги компания планирует вложить в развитие предприятия - построит на них дополнительный цех по замораживанию грибов.

По информации Чайки, Россия импортирует около 125 000 т грибов в год при потребности на уровне 135 000 т. «Более 95% данной продукции в России - это импорт, который завозится к нам из-за рубежа. Наша страна тратит на закупку данной продукции порядка $1 млрд. Поэтому развивать данный вид бизнеса перспективно», - отметил он.