RNS: Из стратегии развития электронной торговли исключили регулирование товарных агрегаторов

Минпромторг убрал из проекта стратегии развития электронной торговли в России нормы о регулировании деятельности товарных агрегаторов. Об этом RNS рассказали несколько осведомленных источников. По словам одного из них, новая версия стратегии не носит запретительного характера: «Ряд спорных моментов, включая блок о деятельности товарных агрегаторов, были исключены».

Другой собеседник знает, что это решение ведомства связано с тем, что в Госдуме уже работают над законопроектом о регулировании деятельности товарных онлайн-агрегаторов в России. В Минпромторге никак не прокомментировали информацию о новой версии стратегии.