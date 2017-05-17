Акции АФК «Система» растеряли половину роста после заявлений Сечина

Акции АФК «Система» растеряли половину дневного коррекционного роста после заявлений председателя правления «Роснефти» Игоря Сечина о размере оценки вероятных потерь «Башнефти» из-за вывода активов в 2014 г.

На Московской бирже акции АФК «Система» к 16.21 мск упали до 13,09 руб., сократив прирост до 1,7% с локального максимума 13,575 руб. (+5,5%). Объем торгов бумагами АФК на бирже оставил почти 0,5 млрд руб.

Сечин, отвечая на вопрос о возможности изменения суммы требований к АФК «Система» в рамках поданного в арбитраж Башкирии иска, заявил, что окончательное решение будет принимать суд.

«106 млрд - это оценка потерь на дату подачи иска. Если вы посчитает в ценах, когда эти действия совершались, то это 180 млрд. Посмотрим, это суд будет принимать решение», - сказал Сечин.

«Роснефть» и «Башнефть» подали иск к АФК «Система» на 106,6 млрд руб. 11 мая исковое заявление поступило в Арбитражный суд Башкортостана. «Роснефть» требует от АФК возместить потери от реорганизации акционерного владения «Башнефтью», проведенной в 2014 г.