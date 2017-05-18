Минприроды будет искать источник выброса сероводорода в Москве

Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), в том числе из-за отсутствия утвержденного проекта предельно допустимых выбросов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова представителя Минприроды. 17 мая Росприроднадзор начал проверку МНПЗ из-за ночного выброса сероводорода в Капотне, где предельно допустимая концентрация (ПДК) этого вещества была превышена в 51 раз, как сообщал «Мосэкомониторинг».

Министр природы Сергей Донской сообщил, что МНПЗ проверили, но нужно «расширять сферу», на юго-востоке Москвы «есть и другие организации». «Проверять надо всех, кто мог бы выбросить сероводород», – сказал он. Проверками занимаются Росприроднадзор и Генпрокуратура, отметил министр.

На МНПЗ ранее не раз говорили, что предприятие не фиксировало на своих объектах никаких выбросов вредных веществ в атмосферу.

Информагентства со ссылкой на «Мосэкомониторинг» трижды с 14 мая сообщали о превышении концентрации сероводорода в Капотне. В ночь на 14 мая автоматическая станция зафиксировала 17-кратное превышение ПДК м.р. сероводорода в Орехово-Борисове Южном, сообщал «Интерфакс». 15 мая «Транснефть» сообщила, что в выходные НПЗ приостановил прием нефти и выпуск нефтепродуктов из-за нештатной ситуации. «Интерфакс» сообщал, что завод остановил установку серы для проведения пусконаладочных работ. В МНПЗ заявляли, что нештатных ситуаций не было. В городском управлении МЧС 15 мая также заявили, что превышения ПДК вредных веществ в Капотне на тот момент не было, а 14 мая в Капотне в воздухе было зафиксировано разовое превышение ПДК в 1,04 раза по сероводороду, что не оказывает значимых последствий для организма человека.

17 мая, по данным «Мосэкомониторинга», в Капотне на протяжении 12 часов фиксировалось превышение ПДК сероводорода, ПДК м.р. вредного вещества отклонялась от нормы в 2,9–51,4 раза, напоминает «Интерфакс». В МЧС и Росгидромете эти данные не подтвердили. Представитель ГУ МЧС Москвы заявил, что направленные в Капотню мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета никакого превышения не зафиксировали, и предположил, что у «Мосэкомониторинга» сломался счетчик. Загрязнение воздуха на юго-востоке Москвы подтвердил Роспотребнадзор, сообщает ТАСС.

В последний раз «Мосэконмониторинг» сообщил о выбросе сероводорода в Капотне утром 18 мая.