Собственник приостановил работу бастовавшего золотого рудника в Забайкалье

В Забайкалье приостановлены работы на золоторудном Дарасунском руднике, где 17 мая забастовали более 80 горняков на шахте «Юго-Западная». Как сообщили ТАСС в администрации Тунгокоченского района края, это решение принял собственник рудника. Дарасунский рудник входит в группу компаний «Южуралзолото» (ЮГК). Накануне помощник президента «Управляющей компании ЮГК» Наталья Мартыненко сначала сказала, что рудник решено закрыть из-за убыточности, затем сказала «Ведомостям», что такая возможность рассматривается, но решение еще не принято.

18 мая к шахтерам, которые отказывались выходить на поверхность, протестуя против задержки зарплаты и ее перерасчета, спускалась губернатор Забайкалья Наталья Жданова. После этого было объявлено, что она обещала бастующим, что все их требования будут удовлетворены, а они согласились прекратить акцию. На утро 19 мая ТАСС сообщил, что 17 человек по-прежнему отказывались покидать шахту "Юго-Западная".

По данным прокуратуры, в числе бастующих были 40 граждан Казахстана. Глава Тунгокоченского района Махмет Измайлов сообщил, что протестовали и горняки из Кемеровской области, приезжие опасались, что не получат зарплату и не смогут уехать домой.

18 мая сообщалось, что к бастующим шахтерам выезжали не только глава района Измайлов и губернатор края Жданова, но и прокурор края Василий Войкин и постпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Проверкой ситуации на шахте занялись прокуратура, СКР и Госинспекция труда.

Источник среди сотрудников рудника рассказал «Забмедиа», что поводом для протеста стало ежемесячное снижение коэффициента трудового участия (КТУ), из которого определяются прочие выплаты. Изначально шахтерам был установлен коэффициент трудового участия, из которого определяются прочие выплаты, на уровне 0,3, рассказал «Забмедиа» и. о. руководителя краевой Госинспекции труда Игорь Лопатин. Затем, по его данным, было принято решение поднять его для проходчиков до 0,7, для временщиков – до 0,5. «Первая сумма сегодня поступает на счет, остальная разница поступит завтра. Инспекция проводит на месте проверку по всем фактам», - сказал чиновник. К забастовавшим рабочим был применен понижающий коэффициент 0,3 из-за имеющихся дисциплинарных взысканий, сказала РБК представитель «УК ЮГК» Мартыненко. «Это все было документально оформлено. Они же требовали 100%-ной выплаты зарплаты», — добавила она. По версии собственника, бастовавшим на три дня задержали выплату аванса.

После встречи с шахтерами постпред президента Меняйло заявил что ситуация стала результатом отсутствия диалога между работниками, руководителями управляющей компании и властью. Как сообщает «РИА Новости», чиновник 19 мая провел совещание в поселке Вершино-Дарасунский по ситуации на шахте. Он потребовал обеспечить своевременную и полную выплату зарплаты работникам и уделить дополнительное внимание организации безопасности работ на шахте.