Чемезов: Россия подписала контрактов по линии ВТС на $46 млрд

Портфель экспортных заказов на российское вооружение в настоящее время составляет около $46 млрд, сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Заявок много, работаем. У нас вообще около $46 млрд - портфель заказов, это подписанные контракты, работы хватит. И все это несмотря на санкции», - сказал Чемезов на брифинге на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017).

20 февраля министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Россия поставит в 2017 г. на экспорт вооружение и военную технику на сумму около $14 млрд. Такие заявления он сделал в Абу-Даби, где проходила оборонная выставка «Айдекс-2017».