Александр Жирков покинул должность зампреда совета директоров ФК «Спартак»

Заместитель председателя совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Александр Жирков покинул пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Жирков занимал должность с июля 2013 г. Кто займет его место, пока не сообщается.

«На прошедшем совете директоров ФК «Спартак-Москва» было принято решение об изменении в его составе. «Спартак» покинул заместитель председателя совета директоров Александр Николаевич Жирков», — говорится в сообщении.

«Футбольный клуб «Спартак-Москва» благодарит Александра Николаевича за проделанную работу на благо нашего клуба и огромный вклад в нынешнее чемпионство красно-белых», — заключили в клубе.