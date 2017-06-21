В Госдуму внесен законопроект о tax free

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о порядке предоставления иностранным гражданам права на возврат НДС с покупок на территории России (tax free). Поправки вносятся в 88-ю статью и 21-ю главу Налогового кодекса России.

«У нас система заработает с 1 октября этого года. Иностранцы, которые будут покидать нашу страну, смогут возвращать налог на добавленную стоимость с купленных здесь товаров», - говорил недавно председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании правительства 15 июня.

Право вернуть НДС получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, при предъявлении паспорта и при условии вывоза этих покупок за пределы таможенной территории ЕАЭС через пункты пропуска через государственную границу России. Иностранные граждане смогут получать налог в размере исчисленного магазином, где были куплены товары, налога за вычетом стоимости услуги по его выплате.

Услугу по выплате налога смогут оказывать торговые организации либо другие организации, действующие по соглашению с ними. Возврат НДС не будет распространяться на подакцизные товары, правительство вправе определить перечень других товаров, на которые tax free не распространяется.

Чтобы подтвердить право на возврат НДС, физлицу нужно предъявить паспорт иностранного государства с отметкой о пересечении границы и чек на выплату налога с отметкой российского таможенного органа. Перечень торговых организаций, которые будут иметь право выдавать такие чеки, утвердит Минпромторг.

Чек будет выдаваться в одном экземпляре по требованию покупателя при продаже ему в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 000 руб. Чек на выплату налога будет выдаваться на основании кассовых чеков, отпечатанных в течение одного дня с применением контрольно-кассовой техники, место установки которой соответствует месту нахождения магазина, включенного в перечень. В нем указываются порядковый номер и дата составления чека, порядковый номер и дата кассового чека, наименование, адрес и идентификационный номер магазина, реализовавшего товар, фамилия, имя, отчество физлица, номер его паспорта, страна выдачи паспорта, наименование, количество и стоимость товаров, сумма налога, штрих-код, позволяющий идентифицировать номер чека.

Обратиться за возвратом налога физлица смогут в течение одного года с момента покупки товаров при условии их вывоза в течение трех месяцев со дня приобретения.

Также законопроект предусматривает предоставление торговым организациям вычета по НДС, который был ими исчислен для физлиц, получивших tax free. В случае принятия закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.

Руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин ранее говорил, что на первом этапе в механизме tax free примут участие все аэропорты московского авиаузла, а также аэропорты Сочи и Петербурга. «Пока мы оцениваем, что нам нужно около 14 пунктов для отметок, в дальнейшем это количество может увеличиться», - сообщил он.

Минфин оценил дополнительные расходы федерального бюджета по возмещению НДС иностранным гражданам в 150-200 млн руб. в год. Расходы ФТС на введение tax free составят около 50 млн руб., ФНС - 213,15 млн руб. единовременно и 94,22 млн руб. ежегодно. Компенсировать расходы бюджета предполагается за счет увеличения туристического потока и роста объема розничного товарооборота.