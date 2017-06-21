Путин: «Северный поток – 2» имеет все шансы на успех

Проект газопровода «Северный поток - 2» имеет все шансы на успех. Странам-партнерам нужно спокойно, терпеливо и доброжелательно объяснять, что проект не направлен против кого-то, а призван способствовать развитию энергорынков. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с главным исполнительным директором англо-голландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Беном ван Берденом.

«Это чисто коммерческий проект. Он, конечно, связан с перспективами расширения потребления газа в Европе до 510 млрд кубических метров в год и сокращения добычи в европейских странах, в том числе на севере Европы», — сказал Путин.

По его словам, Европа может получать энергоресурсы и из других источников, но вопрос в конкурентоспособности, логистике и стоимости. «Нужно, мне кажется, просто терпеливо и в доброжелательном ключе вести диалог со всеми нашими партнерами», — подытожил Путин.