Delta Аir Lines объяснила, за что сняли с рейса в Атланту пассажира из России

Delta Аir Lines опровергла слова пассажира, который пожаловался, что его сняли с рейса потому, что он из России. Из письменного разъяснения авиакомпании следует, что пассажира пересадили на другой рейс, так как он нарушил правила безопасности, передает ТАСС. «В то время как рейс номер 1588 из Сиэтла в Атланту готовился к вылету 24 июля, прибывший с опозданием пассажир прорвался через закрытую дверь на выходе на посадку, в результате чего сработала сигнализация», - говорится в ответе перевозчика на запрос агентства. После этого с нарушителем правил провели беседу сотрудники правоохранительных органов, а затем его перебронировали на более поздний рейс в Атланту.

Delta Аir Lines назвала безопасность клиентов и членов экипажа своим главным приоритетом.

Россиянин Андрей Еремин ранее написал в Facebook, что его сняли с рейса Сиэтл - Атланта. По его словам, это произошло, потому что его сосед в салоне отказался сидеть с ним рядом, заявив, что он оккупировал Крым, как и все остальные российские граждане, а авиакомпания пошла этому пассажиру навстречу. В результате ему пришлось лететь в Атланту позже.

Посольство России в Вашингтоне сообщило, что разбирается в случившемся.