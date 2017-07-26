РЖД заверила пассажиров в абсолютной безопасности электричек

РЖД выпускает на маршруты только абсолютно безопасные для пассажиров электрички, заявили «РИА Новости» в пресс-службе компании. Как передает «Прайм», так РЖД прокомментировала статью «Коммерсанта» о том, что Ространснадзор выявил многочисленные проблемы в работе подмосковных электричек, которые делают проезд небезопасным.

«Безусловно, все электрички, которые выпускаются на линию, абсолютно безопасны для пассажиров. К перевозкам допускается строго только технически исправный и пригодный для безопасной эксплуатации на сети железных дорог подвижной состав. Техника, которая не прошла предрейсовую проверку, отстраняется от эксплуатации», - заверяют в компании. Обеспечению безопасности РЖД уделяет первоочередное внимание и регулярно обновляет подвижной состав и проводит его капитальный ремонт.

«Компания на постоянной основе взаимодействует с контролирующими органами, в том числе с Ространснадзором, проводит собственные проверки и подвижного состава, и условий труда обслуживающего персонала. Компания получила предписания, связанные с функционированием моторвагонного комплекса и выявленными в рамках проверки Ространснадзора. Ведется работа по устранению нарушений, разработан план соответствующих мероприятий», - заключили в РЖД.

Проверка Ространснадзора выявила много технических нарушений в работе электричек, в том числе проблемы с тормозными и противопожарными системами, сообщал источник «Коммерсанта», изучивший материалы проверки. По его словам, также были выявлены случаи некачественного ремонта. Проверка проходила на московских вокзалах, а также в депо Перерва, Домодедово, Апрелевка, Нахабино и Лобня.