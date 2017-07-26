Россия не будет обеспечивать Донецкую область электроэнергией

Отключенным от электроэнергии районам Донецкой области не требуется переток из России, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к Минэнерго России. По его словам, сейчас район не испытывает энергодефицита, все потребители запитаны в полном объеме от имеющейся на территории генерации.

20 июля стало известно о намерении Украины отключить воздушные линии, по которым осуществляется энергоснабжение Горловки и близлежащих окрестностей, которые находятся на территории Донецкой области, продолжает источник «Ведомостей». В связи с этим было запланировано проведение ряда мероприятий и переключений, которые позволили обеспечить электроснабжение этого энергоузла имеющимися на этой территории воздушными линиями и генерацией, отметил он.

Представитель Минэнерго России отказался от комментариев.

В полночь 26 июля «Укрэнерго» отключила от энергоснабжения не контролируемые Украиной территории Донецкой области, сообщил гендиректор «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук. Потребности этих территорий покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями энергии на не контролируемых Украиной территориях Донбасса, а также поставками из России, которые исключены из перечня межгосударственных (перетоки по ним не ведутся в общем сальдо «Украина - Россия - Белоруссия»), заявил он.

Ситуация с прекращением поставок Киевом электроэнергии никак не скажется на потребителях Донецкой народной республики, приводит портал «Новости Донецкой республики» заявление министерства угля и энергетики ДНР. Самопровозглашенная республика в полном объеме сможет обеспечить электроэнергией всех жителей и предприятия, говорится в сообщении.