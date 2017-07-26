Андрей Гурьев переизбран председателем правления «Фосагро»

Совет директоров группы «Фосагро» на заседании 26 июля переизбрал председателем правления генерального директора группы Андрея Гурьева, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Кроме того, совет директоров «Фосагро» утвердил совмещение Гурьевым должностей в органах управления других организаций, в частности члена правления Российского союза промышленников и предпринимателей, президента Российской ассоциации производителей удобрений, члена Совета директоров Международной ассоциации производителей удобрений (IFA) и других.