BP снизила прибыль от участии в «Роснефти», не видит угрозы новых санкций

Прибыль британской BP от участия в «Роснефти» в первом полугодии 2017 г. сократилась на 2,5% (год к году) до $344 млн , говорится в отчете BP. На долю ВР в отчетном периоде пришлось 907 000 баррелей нефти в сутки из добычи «Роснефти», что на 12% выше показателя января – июня 2016 г.

Добыча углеводородов BP, которая владеет в «Роснефти» 19,75% уставного капитала, в первом полугодии 2017 г. выросла в годовом исчислении на 6% до 2,41 млн баррелей в сутки. Таким образом, «Роснефть» обеспечила почти половину производства углеводородов BP.