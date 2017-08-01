Росстат: в июне ресторанный рынок вырос впервые с января

Оборот ресторанов, кафе и баров в России в июне вырос на 2,4% по сравнению с прошлогодним показателем до 116,2 млрд руб., сообщил Росстат. Рост отмечен впервые после января этого года, когда показатель поднялся на 1,3%. В феврале-мае рынок падал, в частности в мае - на 0,2%. Таким образом, темпы роста в июне стали самыми высокими в этом году.

В январе-июне оборот ресторанов, кафе и баров вырос на 0,1% до 651,2 млрд руб. В первом полугодии 2016 г. оборот ресторанного рынка был на 2,4% ниже соответствующего показателя предыдущего года.

В 2016 г. российский ресторанный рынок, по данным Росстата, снизился на 2,7% до 1 трлн 351,9 млрд руб.