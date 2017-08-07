Рогозин рассказал об отмене льгот иностранным авиапроизводителям с 2019 года

Льготы, предоставляемые сейчас Москвой иностранным авиационным производителям, будут отменяться «уже, считайте, с 2019 г.», заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия». Рынок гражданских самолетов в России будет расти, как и доля отечественной техники на нем, прогнозирует он. «Мы уже выпускаем 30 самолетов в год, это в 25 раз меньше, чем каждый производитель Airbus и Boeing, но уже к 2025 г. с учетом наших планов... мы будем выпускать 110 самолетов в год», – пояснил вице-премьер.

По словам Рогозина, президенту Владимиру Путину подготовили план постепенной замены каждого иностранного самолета на российский аналог с конкретными датами. «Мы отвоюем этот рынок. Если мы сделали это в военном деле, мы это сделаем в гражданском деле», – уверен вице-премьер.

За четыре года Россия закупила 367 иностранных самолетов. Также велики платежи за лизинг, НДС и таможенные сборы. «В год мы сейчас, находясь на игле иностранного авиапрома, тратим и платим за рубеж 470 млрд руб. Это оскорбление для нации, оскорбление для авиационной державы», – считает Рогозин.