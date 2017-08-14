«Коммерсантъ»: Прохоров может выйти из Rusal окончательно осенью

«Онэксим» Михаила Прохорова в сентябре-октябре может полностью выйти из капитала UC Rusal, продав оставшиеся у него 6,7%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник. По его сведениям, сделка планируется перед ноябрьской ребалансировкой индекса MSCI, пакет продадут в рынок, и существуют предварительные договоренности, что около 3% акций может выкупить один из банков.

Основной кредитор Rusal – Сбербанк; он и ВТБ – основные кредиторы En+ (ВТБ владеет в группе более чем 4%), в ВТБ же был заложен пакет «Онэксима» в Rusal, напоминает газета. Принадлежащие «Онэксиму» акции генкомпании «Квадра» заложены Газпромбанку и Сбербанку, акции «Ренессанс кредита» – Альфа-банку. Источники издания, близкие к этим банкам, не слышали о планах покупки акций Rusal. Один из них не исключает, что выкуп бумаг банком может проводиться в интересах одного из акционеров алюминиевой компании.

На прошлой неделе стало известно, что Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника выкупили у «Онэксима» 7% UC Rusal за $503,88 млн. Теперь у покупателей будет 22,8% UС Rusal, а у «Онэксима» осталось 6,7%. Намерена ли компания продать и их, представитель «Онэксима» комментировать не стал.