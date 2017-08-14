Минэкономразвития: Россия и Турция обсудят доступ томатов на российский рынок

Россия и Турция не пересматривали достигнутые договоренности о снятии ограничений на поставки турецких томатов и обсудят доступ этой продукции на российский рынок в ближайшие недели. При этом в ближайшее время снятия ограничений ждать не стоит, заявил замминистра экономического развития России Алексей Груздев.

«Как было предусмотрено в заявлении вице-премьеров, ничего не пересматривали. Соответствующие консультации будут проводиться в ближайшее время, но они будут начаты, то есть не стоит ожидать, что решение будет принято. Я думаю, что первые контакты в течение ближайших нескольких недель будут по всему комплексу вопросов, в том числе по томатам», - пояснил он.

По его словам, стороны ранее договорились регулярно проводить консультации. «У нас есть механизм урегулирования ограничений», - добавил он.