«Евроцемент» начал экспорт цемента в Великобританию

«Евроцемент груп» начал экспорт цемента в Великобританию, сообщил холдинг.

Поставки осуществляются через официального представителя холдинга в Великобритании, впоследствии продукция будет реализована потребителям в городах Бристоль и Кент. Экспортная партия была произведена на предприятии «Петербургцемент».

«Великобритания - потенциально интересный регион. Мы оцениваем емкость рынка в 150-250 000 т в год», - отмечает руководитель департамента маркетинга и планирования продаж «Евроцемента» Дмитрий Швецов (его слова приводятся в сообщении компании).

Развитие экспортного направления он назвал одним из главных приоритетов сбытовой политики холдинга. Продукция «Евроцемента» по своим характеристикам отвечает европейским стандартам «и уже по достоинству оценена потребителями в Дании, Финляндии и странах Балтии», подчеркнул Швецов.