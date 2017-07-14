Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Цементный девелопер

«Евроцемент груп» просит мэрию разрешить ей коммерческую застройку

Всего компания может построить до 0,5 млн кв. м

«Евроцемент групп» обратилась к правительству Москвы с просьбой принять градостроительные решения по пяти земельным участкам, рассказал «Ведомостям» представитель Москомстройинвеста: четыре – в границах старой Москвы, еще один – в пос. Знамя Октября на присоединенных территориях, сейчас все они заняты объектами производственного назначения.

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