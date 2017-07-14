Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Цементный девелопер
«Евроцемент груп» просит мэрию разрешить ей коммерческую застройку
Всего компания может построить до 0,5 млн кв. м
- Бэла Ляув
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Общие затраты на девелопмент всех участков могут составить 35–45 млрд руб., а выручка всего проекта – 65–75 млрд руб.
«Евроцемент»
«Евроцемент групп» обратилась к правительству Москвы с просьбой принять градостроительные решения по пяти земельным участкам, рассказал «Ведомостям» представитель Москомстройинвеста: четыре – в границах старой Москвы, еще один – в пос. Знамя Октября на присоединенных территориях, сейчас все они заняты объектами производственного назначения.
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