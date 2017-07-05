Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: «Евроцемент» подастся в девелоперы

Москва рекомендует начать новую стройку на месте бетонного завода

«Евроцемент груп» пока не готова

На Чермянской улице, 5, планируется новое строительство, такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), сообщил представитель Москомстройинвеста. По этому адресу расположен асфальтобетонный завод «АБЗ-Медведково». Предприятие входит в «Евроцемент груп», по данным Росреестра, занимает 4,8 га земли.

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