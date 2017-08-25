Руководитель Ростуризма попросил правоохранительные органы проверить Ted Travel

Руководитель Ростуризма Олег Сафронов обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить российского туроператора Ted Travel, который ранее приостановил работу. «Ted Travel не идет на контакт. Они даже не присутствовали на совете «Турпомощи». Соответственно, противоправные действия с их стороны были», — заявил Сафронов на экстренном заседании наблюдательного совета ассоциации «Турпомощь» (цитата РБК).

По словам руководителя Ростуризма, причиной банкротства туроператора стала активная демпинговая политика. «Продавали продукт по заведомо низкой цене», — пояснил он. Сафронов добавил, что Ted Travel должен $1 млн принимающей компании.

Ted Travel вечером в четверг заявил о приостановке деятельности. В Турции сейчас могут находиться от 750 до 800 клиентов обанкротившегося туроператора, у которых не оплачены обратные билеты и проживание в отелях, его путевки приобрели еще около 2500 туристов. При этом компания вышла на рынок в 2016 г., а продавать отдых в Турции начала в 2017 г.