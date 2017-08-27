В одном из цехов «Уралвагонзавода» произошел пожар

В лакокрасочном цехе «Уралвагонзавода» в воскресенье вечером произошел пожар, пострадавших нет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия. «Возгорание произошло в 21.45 по местному времени (19.45 мск). Площадь пожара составила 70 кв. м», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время пожар локализован, устраняется задымление. «Угрозы выполнению гособоронзаказа нет, так как это случилось в цехе гражданской продукции», — добавил представитель пресс-службы.

«Уралвагонзавод» — многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции. Компания на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех».