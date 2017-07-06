Арбитражный суд прекратил дело о банкротстве «Уралвагонзавода»

Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по делу о банкротстве АО «НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ). «Во введении наблюдения в отношении АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» отказать», — говорится в материалах суда. Что стало причиной прекращения дела, не уточняется.

ОАО «Завод по выпуску тяжелых механических прессов» («Тяжмехпресс», Воронеж) требовало признать УВЗ банкротом из-за долга в 12,256 млн руб., заявление было подано 3 мая 2017 г. Однако «Тяжмехпресс» не предъявил всех необходимых документов, в связи с чем суд 6 июня вернул предприятию заявление обратно.

Новосибирское предприятие ООО «Главэлектроснаб» 5 мая присоединилось к делу о банкротстве УВЗ из-за долга в 459 458 руб.

«Уралвагонзавод» — многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. 100% акций УВЗ принадлежит госкорпорации «Ростех».