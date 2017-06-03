«Ростех» не считает «Уралвагонзавод» интересным для инвесторов

«Ростех» считает «Уралвагонзавод» неинтересным для инвесторов, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на ПМЭФе.

По его словам, сначала нужно «со всем разобраться, привести его в порядок, а потом уже говорить о каких-то инвесторах».

«Пока я не вижу такого инвестора, кто мог бы зайти на такое предприятие. Инвестор должен понимать, что он на этом может что-то заработать. "Уралвагонзавод" - это монопродукция же. На танки сегодня заказ есть, а завтра нет. А выживать только за счет экспорта очень тяжело. На вагонах, конечно, можно зарабатывать, но рынок ограничен. Поэтому для инвесторов такой актив не очень интересен», - пояснил глава «Ростеха».