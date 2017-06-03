«Ростех» допускает продление сроков вступления в силу пакета Яровой

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил, что сроки вступления в силу положений так называемого пакета Яровой могут быть продлены. «По всей видимости, да, придется изменять, потому что в те сроки это нереально. Регуляторы и будут вносить правки», — сказал Чемезов.

По его словам, поправки, регламентирующие сроки и объемы хранения информации, могут быть готовы в июле. «Создана рабочая группа, возглавляют ее представители Министерства связи. В эту рабочую группу входят наши представители, ФСБ, всех заинтересованных лиц. Они занимаются подготовкой, мы предложения даем. Там есть дорожная карта. По-моему, в июле должны выйти с каким-то предложением», — сказал гендиректор «Ростеха».

Закон вступает в силу 1 июля 2018 г. Операторы опасаются, что оборудование для закона Яровой не появится в срок. Они попросили предоставить им технические характеристики этого оборудования, а также сведения об устанавливаемом на него программном обеспечении.