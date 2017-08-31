Минобороны подало иск к «Сухому» более чем на 5 млрд рублей

Минобороны России подало иск в суд к ПАО «Авиационная холдинговая компания "Сухой"». Ведомство требует с компании 5,3 млрд руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.

Согласно данным сайта суда, исковое заявление было подано 29 августа, сумма исковых требований - около 5,37 млрд. руб. Другие детали иска не раскрываются.

Компания «Сухой» в интересах Минобороны России работает над истребителем пятого поколения, производит истребители Су-34,Су-35 и ряд других самолетов.