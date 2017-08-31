Рудник «Мир» был застрахован в «Согазе» на 10,5 млрд рублей

Лимит страховой суммы, на которую был застрахован в компании «Согаз» принадлежащий «Алросе» рудник «Мир» в Якутии, превышает 10 млрд руб. Об этом рассказал президент алмазодобывающей компании Сергей Иванов.

«Полис покрывает компанию от всех рисков (подземные риски). Насколько я помню, лимит превышает сумму в 10 млрд руб. Есть сублимиты на ликвидацию последствий аварии. Рудник застрахован по восстановительной стоимости», - пояснил он.

Согласно страховой программе, лимит ответственности по одному страховому случаю был установлен в размере 10,5 млрд руб. Уведомление о произошедшем событии было направлено в «Согаз» в первые дни после аварии, пояснил представитель «Алросы». «На руднике уже побывали представители страховщика. В настоящее время проводится оценка ущерба и готовятся документы, необходимые для урегулирования убытка», - добавил он.