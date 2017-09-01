АФК «Система» обжаловала отказ перенести тяжбу с «Роснефтью» в другой суд

Отказ Арбитражного суда Башкирии о переносе дела по иску «Роснефти» к АФК «Системе» был обжалован, сообщает ТАСС со ссылкой на судебное определение. Апелляция назначена на 4 сентября.

На переносе дела настаивает АФК «Система». В ходатайстве компания ссылалась на отказ суда удовлетворить требование об отводе председательствующей судьи Ирины Нурисламовой, а также на то, что вопрос с судебном заседании не обсуждался и не были заслушаны мнения сторон. «Система» расценила это как «грубейшее нарушение норм процессуального права» и высказала сомнения «в беспристрастности всего состава Арбитражного суда республики Башкортостан, включая председателя суда». До этого компания трижды подавала ходатайство об отводе судьи.

10 августа Арбитраж Башкирии отказал в переносе дела в другой суд.