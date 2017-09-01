Треть нефтеперерабатывающих мощностей США не работает из-за урагана «Харви»

Около трети нефтеперерабатывающих мощностей США выведены из строя из-за урагана «Харви» и масштабного наводнения, пишет Financial Times. Ранее S&P Global Platts сообщала о сокращении нефтепереработки менее чем на четверть.

Объемы нефтепереработки достигли минимума с 2008 г.

Уже 29 танкеров из Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока ожидают разгрузки у берегов США в Мексиканском заливе: 11 портов Техаса все еще закрыты для нефтетанкеров после урагана «Харви». По данным агентства Bloomberg, объем груза - около 18,6 млн баррелей нефти.