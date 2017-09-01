От урагана «Харви» в США пострадали 100 000 домов

Около 100 000 домов пострадали от урагана «Харви» и наводнения, которое он вызвал в южных штатах США, сообщает BBC News.

«Советник министерства внутренней безопасности Том Боссерт сказал, что Белый дом попросит конгресс предоставить экстренное финансирование, чтобы помочь пострадавшим, у многих из которых нет страховки», - указывается в сообщении.

Президент США Трамп ранее пообещал выделить $1 млн из собственных средств. СМИ также писали, что аналогичную сумму пострадавшим от урагана уже выделил актер Леонардо Ди Каприо.

Ураган «Харви», который обрушился в минувшие выходные на южные штаты, стал сильнейшим за последние 12 лет. В четверг CNN информировал о том, что жертвами стихии уже стали 39 человек.

Ранее газета Financial Times прогнозировала, что ураган может войти в тройку самых «дорогих» природных катастроф в современной истории США. По предварительным оценкам Moody’s Analytics, ущерб от него достигнет $50-75 млрд. В этом случае по масштабу разрушений он может обойти ураган «Сэнди», от которого в 2012 г. пострадали Нью-Йорк и другие города Восточного побережья США. Согласно Munich Re, урон от «Сэнди» составил $69 млрд.