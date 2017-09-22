Депутаты упразднили должность президента РЖД

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о переименовании единоличного исполнительного органа ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), сообщает «Интерфакс». Поправки предполагают, что руководитель РЖД будет называться не «президент», а «гендиректор - председатель правления». Окончательное решение будет утверждено постановлением правительства об изменениях в уставе компании, постановление будет издано после вступления закона в силу.

Цель законопроекта - привести название руководителя РЖД в соответствие «с национальными традициями корпоративного управления в сфере железнодорожного транспорта и с европейской железнодорожной корпоративной практикой», говорится в пояснительной записке.

РЖД были созданы в 2003 г. на базе Министерства путей сообщения. Тогда же в системе управления компанией была предусмотрена должность президента. В феврале 2017 г. президент РЖД Олег Белозеров попросил правительство изменить его должность на генерального директора. Вскоре был опубликован соответствующий законопроект Минэкономразвития.

Также сообщалось, что министерство разрабатывает проект постановления правительства о переименовании главы РЖД и об увеличении срока его полномочий с 3 до 5 лет. Увеличение срока полномочий до 5 лет вызвано необходимостью планирования и реализации основного объема инвестдоговоров с учетом сроков проектирования и строительства по ним, говорится в пояснительной записке к проекту. Не менее 5 лет составляют сроки привлечения долгосрочного заемного финансирования, в том числе для реализации инвестпроектов, отмечается в документе. Первого вице-президента РЖД предлагается переименовать в первого заместителя гендиректора, вице-президентов - в заместителей гендиректора. Также законопроект предлагает изменить состав правления компании и порядок прекращения полномочий членов правления общества.