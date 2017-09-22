Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 22 сентября 2017 года

Политика

Facebook согласился предоставить американским властям детальную информацию о более чем 3000 рекламных объявлений, которые приобрели предположительно связанные с Россией пользователи перед президентскими выборами в США читать на WSJ.com читать на FT.com

Власти США следили за Полом Манафортом после того, как он покинул предвыборный штаб Дональда Трампа. Это было частью расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США читать на WSJ.com

Северная Корея пригрозила взорвать водородную бомбу над Тихим океаном в ответ на речь президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Лидеры обеих стран назвали друг друга безумцами читать на WSJ.com читать на FT.com

Стив Бэннон, бывший стратег президента США Дональда Трампа, провел секретную встречу в Китае с одним из лидеров Коммунистической партии. Хотя еще недавно Бэннон говорил, что США ведут «экономическую войну с Китаем» читать на FT.com

Экономика

Северная Корея занимается контрабандой слоновой кости, минералов и других богатств Африки с целью получить иностранную валюту, утверждают эксперты читать на FT.com

Благосостояние домохозяйств в США во II квартале выросло на $1,7 трлн до нового рекордного уровня читать на WSJ.com

Загруженность дорог во многих крупных городах в развивающихся странах достигает предела. Это ставит под сомнение прогнозы о сильном росте продаж автомобилей и спроса на нефть читать на FT.com

Индустрия

Ракетные испытания Северной Кореи заставили по меньшей мере три авиакомпании, включая Lufthansa, изменить маршруты своих рейсов читать на FT.com

Автомобили

Volkswagen, BMW и Fiat Chrysler грозят крупные штрафы, если они не выполнят цели по снижению выбросов CO2. Сделать это сложно из-за падения продаж дизельных автомобилей и увеличения спроса на кроссоверы читать на FT.com

Jaguar Land Rover собирается защитить дизайн модели Defender торговой маркой, чтобы конкуренты не могли его копировать. Но миллиардер и основатель химической компании Ineos Джим Рэтклифф хочет выпустить похожий автомобиль в 2020 г. читать на FT.com

Производитель электромобилей BYD хочет пролоббировать в Китае запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2030 г. Но аналитики считают такую цель нереалистичной читать на FT.com

Гендиректор Nissan Хирото Саикава не хочет делать амбициозных прогнозов по продажам электромобилей, в отличие от руководителя альянса Renault-Nissan Карлоса Гона читать на FT.com

Энергоресурсы

ОПЕК хочет обуздать Ливию и Нигерию. Им было разрешено не участвовать в соглашении о сокращении добычи нефти, но ее рост в этих странах угрожает попыткам картеля устранить избыток предложения читать на WSJ.com

Обвал цен на нефть снизил надежды на то, что энергетическая отрасль станет драйвером экономики Ганы. Но некоторые специалисты считают, что это даже к лучшему – страна избежала «нефтяного проклятия», а у властей появилась возможность улучшить регулирование отрасли читать на FT.com

Финансы

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) обвинила компанию Gelfman Blueprint в создании пирамиды, связанной с торговлей биткойнами читать на WSJ.com

Многие из высокопоставленных лиц комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) лишь недавно узнали о произошедшей в 2016 г. хакерской атаке на ведомство. Такая медленная реакция на атаку вызывает вопросы читать на WSJ.com читать на FT.com

Недобросовестные трейдеры могли воспользоваться хакерской атакой на SEC, чтобы заработать с помощью украденной у ведомства информации о компаниях до того, как она была опубликована читать на WSJ.com

Китайская ZhongAn первой среди онлайн-страховщиков провела IPO. Она привлекла $1,5 млрд в Гонконге читать на FT.com

Европейские инвесторы приобретают так много иностранных облигаций, как никогда раньше. Это признак того, что они не ждут в ближайшее время роста доходностей в Европе в результате возможного ужесточения денежной политики ЕЦБ читать на WSJ.com

Инвесторы, которые недавно приобрели облигации катастроф у правительства Мексики, могут потерять $150 млн после двух землетрясений в стране читать на WSJ.com

Goldman Sachs опустился на третье место в рейтинге инвестбанков, который составляет Coalition. Никогда еще он не занимал такую низкую для себя позицию читать на FT.com

Технологии

Спрос на iPhone 8, продажи которого стартуют в пятницу, может оказаться слабым. Это связано с тем, что в ноябре выйдет более продвинутая модель iPhone X читать на WSJ.com читать на FT.com

Telia заплатит около $1 млрд властям США и Нидерландов, чтобы урегулировать антикоррупционное расследование, касающееся ее попыток выйти на рынок Узбекистана. Прокуратура Швеции предъявит обвинения в коррупции бывшему гендиректору Telia и еще двум бывшим топ-менеджмерам читать на FT.com читать на WSJ.com

Китайские Alibaba и Tencent опережают компании из Кремниевой долины в распространении своих мобильных платежных сервисов на многих быстрорастущих рынках читать на WSJ.com

Властям Люксембурга спустя месяцы удалось приобрести небольшой участок земли у фермера, выращивающего картошку. Его отказ угрожал их попыткам убедить Google построить дата-центр стоимостью 1 млрд евро в Люксембурге читать на FT.com

Hewlett Packard Enterprise планирует сократить 10% сотрудников, чтобы снизить расходы на фоне высокой конкуренции читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Власти Лондона лишат Uber лицензии на работу в городе, когда срок ее действия истечет в конце сентября читать на WSJ.com читать на FT.com

Лилиан Бетанкур, наследница империи L'Oréal и самая богатая женщина в мире, умерла в возрасте 94 лет. Ее смерть может изменить бизнес L'Oréal и Nestle читать на FT.com читать на WSJ.com читать на FT.com

Немецкая сеть супермаркетов Aldi надеется завоевать американский рынок с помощью ограниченного ассортимента и крайне низких цен читать на WSJ.com

Венчурный фонд Benchmark Capital не хочет продавать принадлежащие ему акции Uber японской SoftBank, которая хочет приобрести до 22% акций компании. Это осложняет возможную сделку читать на WSJ.com

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