Генпрокуратура внесла представление руководителю Росавиации из-за задержек рейсов «ВИМ-авиа»

Генпрокуратура России внесла представление руководителю Росавиации Александру Нерадько в связи с задержками рейсов «ВИМ-авиа» и с задержкой зарплат сотрудникам авиакомпании. Это ТАСС сообщил представитель надзорного ведомства Александр Куренной. Представление об устранении нарушений воздушного законодательства при контроле за работой авиаперевозчиков было внесено 18 сентября. От Росавиации прокуратура требует дать оценку соответствия ООО «Авиакомпания "ВИМ-авиа" сертификационным требованиям.

Генпрокуратура взяла рассмотрение представления на контроль, добавил Куренной. Представление внесено, поскольку «бездействие ответственных должностных лиц Росавиации и ее территориального органа создает условия к дальнейшим массовым нарушениям прав пассажиров и работников авиакомпании».

В минувшие выходные стало известно, что у «ВИМ-авиа» не осталось денег на финансирование текущей деятельности. После очередных задержек свыше десятка рейсов 23 сентября председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести по фактам доследственную проверку. Как стало известно источникам «Ведомостей», базовый аэропорт авиакомпании – «Домодедово» – отказался продолжать обслуживать компанию в долг, в том числе заправлять самолеты топливом. Обслуживание рейсов в пятницу – субботу было продолжено только после того, как гарантийное письмо в адрес «Домодедово» об оплате топлива дала «Татнефть», рассказал один из источников. Но топливо предоставляется только по понедельник включительно, добавил собеседник «Ведомостей». По его словам, «ВИМ-авиа» должна аэропорту около 500 млн руб. Дальше авиакомпании потребуются внешние источники финансирования, так как собственных средств ей не хватает. О гарантийном письме и нехватке средств говорит и близкий к «Домодедово» человек.

Перевозчик на прошлой неделе уже попросил власти о помощи, говорит представитель курирующего транспорт вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигулина. Речь идет о госгарантиях по кредитам. Дворкович, по ее словам, переправил письмо в Минтранс с предложением «проработать».

Представитель Минтранса информацию о письме не комментирует. По его словам, министерство уже начало готовиться к возможному краху авиакомпании.