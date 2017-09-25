Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров из-за ситуации с «ВИМ-авиа»

Роспотребнадзор в связи с массовой задержкой рейсов «ВИМ-авиа» напомнил пассажирам об их правах. Как уточняется в сообщении ведомства, задержкой рейса признается перерыв в перевозке пассажиров по вине авиакомпании или вынужденная задержка самолета при отправке или в полете.

Время ожидания вылета самолета в случае задержки начинается со времени отправления рейса, указанного в билете.

Пассажир в случае задержки имеет право, во-первых, отказаться от билета: такой отказ будет считаться вынужденным, и авиакомпания обязана вернуть стоимость билета даже в том случае, если он был невозвратным, напоминает ведомство. Кроме того, у пассажира есть право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда, с такой претензией он может обратиться к авиаперевозчику. В-третьих, пассажир имеет право на взыскание штрафа с авиакомпании за просрочку доставки пассажира в пункт назначения.

Роспотребнадзор также отмечает, что при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное предоставление ему перевозчиком дополнительных услуг в аэропорту: на организацию хранения багажа, предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет, обеспечение прохладительными напитками, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов. Также авиаперевозчик обязан обеспечить горячим питанием пассажиров при ожидании отправления рейса более четырех часов, а при дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время. При ожидании рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное перевозчик обязан разместить пассажира в гостинице и обеспечить трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно.

«ВИМ-авиа» в пятницу и субботу задержала или отменила свыше 10 рейсов из «Домодедово». Аэропорт, которому авиакомпания должна около 500 млн руб., отказался обслуживать ее в долг.