Evraz досрочно погасит евробонды двух выпусков, оставшиеся в обращении после выкупа

Evraz досрочно погасит оставшиеся в обращении еврооблигации двух выпусков. Погашение бумаг должно было произойти в апреле 2018 г. Об этом говорится в сообщении компании. Речь идет о выпусках на $700 млн и $850 млн с доходностью соответственно 9,5% и 6,75% годовых.

Дата досрочного погашения еврооблигаций - 27 октября 2017 г. В марте 2017 г. Evraz разместил новый выпуск 6-летних еврооблигаций на $750 млн с доходностью 5,375%. На конец первого полугодия текущего года чистый долг компании составлял $4,28 млрд. Представитель Evraz заявил «Ведомостям», что это стандартная работа по снижению долговой нагрузки. «Сейчас на рынке для этого благоприятная ситуация», - добавил он.

«По условиям выпуска, компания имеет право погасить бумаги досрочно, заплатив определенную премию (погашение «make-whole»). Условие определения премии таково, что, как правило, погашать бумагу раньше срока не выгодно, но с приближением срока погашения премия снижается. В данном случае до погашения остается чуть больше 6 месяцев - сумма, которую эмитент заплатит инвесторам при погашении на одну облигацию, примерно соответствует текущей рыночной стоимости. Если бы эмитент выкупал бумагу с рынка, возможно, пришлось бы предлагать дополнительную премию. Само досрочное погашение, видимо, обусловлено общей стратегией по управлению ликвидностью: вероятно, у компании есть свободные ресурсы на досрочное погашение долга», - прокомментировал старший аналитик по облигациям «Атона» Яков Яковлев.