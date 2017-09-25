Пассажиры задержанного на сутки рейса «ВИМ-авиа» отказались покидать «Домодедово»

Пассажиры задержанного рейса «ВИМ-авиа» отказываются покидать стерильную зону «Домодедово». Самолет должен был вылететь в турецкую Анталью. На данный момент рейс задержан более чем на сутки, передает «Интерфакс».

«Представитель компании заявил пассажирам, что предлагается выйти из стерильной зоны в общую. Там будут предоставлены ваучеры на питание и напитки. Мест в гостинице нет, заселять они не могут. Если мы уедем домой и завтра вернемся к вылету, то по поводу затрат на такси надо писать претензию, но шансов мало», - рассказал один из пассажиров.

По его словам, многие отказываются покидать стерильную зону. «Люди устали и очень обозлены, из толпы слышатся призывы перекрывать другие стойки на вылеты в Турцию», - добавил пассажир.

В общей сложности на данный момент более 25 рейсов авиакомпании «ВИМ-авиа» задержаны.