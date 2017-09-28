Ткачев ждет в этом году исторического рекорда по урожаю зерна

В 2017 г. Россия соберет рекордный урожай зерна, он будет выше исторического рекорда 1978 г. в 127 млн т. Как передает «Интерфакс», это на заседании правительства заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Прежде Минсельхоз прогнозировал урожай на уровне 116-117 млн т. Сдержанный прогноз министр объяснил неблагоприятными погодными условиями в отдельных регионах.

«Сегодня убрано почти 85% площадей, намолочено 122 млн т в бункерном весе, мы можем с уверенностью говорить о том, что будет собран рекордный урожай за всю историю России и Советского Союза», - сказал Ткачев.

В 1978 г. под зерном было 78 млн га, в 2017 г. - 47 млн га, напомнил чиновник. «Если мы восстановим эту площадь, то мы дополнительно получим еще 100 млн т зерна», - сказал министр.

Также Ткачев ожидает в этом году рекордных урожаев ячменя, кукурузы, гречихи, масличных культур, сахарной свеклы. По его словам, в текущем году впервые за последние 15 лет общая посевная площадь в России превысила планку в 80 млн га, в оборот было введено 520 000 га новых земель. «Мы продолжим увеличивать площади обрабатываемых сельхозземель», - сказал министр.

До Ткачева на этом же заседании о том, что урожай зерна может превысить прошлогодний, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.