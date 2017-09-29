Сечин ждет завершения сделки «Роснефти» и CEFC до конца года

Сделка с китайской CEFC должна быть закрыта до конца года, сообщил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Он сказал это на внеочередном собрании акционеров компании в Петербурге. По его словам, вхождение этой компании в капитал «Роснефти» приведет к перераспределению мест в совете директоров.

О планах CEFC войти в состав акционеров «Роснефти» впервые стало известно в конце августа. 8 сентября швейцарский трейдер Glencore подтвердил, что китайская CEFC China Energy купит 14,16% в QHG Oil с 16%-ной премией к средней рыночной цене за 30 дней, сообщил швейцарский трейдер Glencore. Когда должна закрыться сделка, компания не сообщила. После сделки Glencore останется акционером «Роснефти» с долей 0,5%, а катарский фонд QIA - с долей 4,7%. Сделка будет закрыта после финальных переговоров и одобрения регуляторов.

Партнерство с «Роснефтью» и Катаром должно обеспечить китайской CEFC доступ к необходимым компании ресурсам, в том числе к природному газу, сообщил председатель совета директоров CEFC Е Цзяньмин. Его цитировало «Синьхуа». Предусмотренный национальной стратегией переход к газовой электрогенерации требует от компании «брать под контроль ресурсы природного газа», объяснил он.