Турция ввела новые правила импорта сельхозпродукции из России

Турция ввела новый порядок поставок сельскохозяйственной продукции из России, передает «РИА Новости» со ссылкой на члена управляющего совета Союза экспортеров Стамбула Зекерия Мете. По его словам, новые правила помогут упорядочить поставки. При этом их нельзя назвать ограничениями или запретом, добавил он.

«В Турции, как и в России, существует свой "кодекс торговли продуктами питания". Из-за границы иногда бесконтрольно поступают товары, не имеющие надлежащих документов, и с ними потом возникают проблемы у турецких компаний, реализующих эту продукцию», — пояснил он.

Представитель торгпредства России в Анкаре рассказал, что на данный момент российская сторона выясняет суть нового порядка поставок, введенного властями Турции.

Ранее Bloomberg со ссылкой на документ сообщил, что Турция ввела новые ограничения на поставки сельхозпродукции российского производства. По словам турецкого чиновника агентства, данная мера является ответом на разрешение российской стороны о возобновлении поставок овощей только девяти производителей Турции.