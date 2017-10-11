Заседание суда по делу совладельца «Юлмарта» Костыгина закрыто для прессы

Смольнинский суд Санкт-Петербурга поддержал просьбу защиты обвиняемого в мошенничестве совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина и продолжил заседание в закрытом режиме. Пресса удалена из зала.

Защита попросила о закрытом режиме из-за того, что на заседании будут оглашены персональные данные Костыгина и информация о состоянии здоровья членов его семьи. Следователь и прокурор поддержали просьбу.

Сегодня Следственный комитет России (СКР) официально предъявил Костыгину обвинение в мошенничестве с кредитами. По данным следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров «Юлмарта», заключил в марте 2016 г. договор со Сбербанком об открытии кредита. Для его получения в Сбербанк были представлены ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта», говорится в сообщении СКР. В апреле 2016 г. Сбербанк перечислил 1 млрд руб., которыми Костыгин распорядился по своему усмотрению.

Накануне стало известно об обысках у Костыгина и его задержании. Следствие просит отправить бизнесмена под домашний арест.