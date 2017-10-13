Запасы углеводородов месторождения «Роснефти» на Хатанге оценены в 81 млн т

Запасы углеводородов Центрально-Ольгинского месторождения «Роснефти» на Хатанге составляют 81 млн т по категориям С2+С1, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды. Руководитель ведомства Сергей Донской, которого цитирует пресс-служба, назвал эту информацию подарком от «Роснефти».

«Вот такой подарок от компании "Роснефть" - новое месторождение Центрально-Ольгинское на Таймыре в пределах полуострова Хара-Тумус, в 350 км северо-восточнее пос. Хатанга, - сказал Донской. - Шельфовая часть месторождения расположена в акватории Хатангского залива. Только позавчера обсуждали с коллегами, что материалы компанией доработаны и поданы в ГКЗ». По словам министра, 12 октября была завершена государственная экспертиза запасов нового месторождения. 13 октября руководитель ГКЗ Игорь Шпуров сообщил, что запасы оцениваются в 81 млн т.

В районе Хатанги работают «Роснефть» и «Лукойл». «Лукойл» осваивает Восточно-Таймырский участок недр, который расположен близ устья Хатанги. Ресурсы его сухопутной части - 4,5 млн т нефти, 9,3 млрд кубометров газа и 0,5 млн т конденсата.

«Роснефть» начала бурение самой северной на российском арктическом шельфе скважины «Центрально-Ольгинская - 1» на Хатангском лицензионном участке 3 апреля 2017 г. Главный исполнительный директор компании Игорь Сечин тогда отмечал, что ресурсный потенциал только по морю Лаптевых, по оценке специалистов, достигает 9,5 млрд т нефтяного эквивалента. Сейчас у «Роснефти» 28 лицензионных участков на арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34 млрд т нефтяного эквивалента. Доля «Роснефти» превышает 78% общей площади лицензионных участков в Арктике.