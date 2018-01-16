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Башкирия рассчитывает получить четверть от выплаты «Системы» «Башнефти»

Власти Башкирии рассчитывают получить четверть от тех средств, которые АФК «Система» выплатит «Башнефти» в рамках мирового соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Рустэма Хамитова.

Башкортостан владеет четвертью «Башнефти», напомнил глава республики. «Исходя из того, что республика владеет четвертью "Башнефти", то и четверть этого дополнительного дохода, который получит "Башнефть" в виде выплаты со стороны компании АФК "Система", должны прийти в бюджет Башкортостана. Это в теории», – сказал он.

«Каким образом это будет осуществляться – деньгами, или инвестициями, или ценными бумагами, – это все мы будем обсуждать на встрече с руководством "Роснефти", "Башнефти" в ближайшее время», – отметил Хамитов. Решение будет принято до конца января. Лучше получить выплаты в виде денег, чтобы республика могла направить их на здравоохранение и инфраструктурные проекты, уточнил он.

Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение «Роснефти» и «Системы» 26 декабря. Теперь «Система» должна отдать «Башнефти» и «Роснефти» 100 млрд руб. до конца марта 2018 г. «Роснефть» обвиняла «Систему» в причинении «Башнефти» убытков при реорганизации.

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