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Акции Noble Group подорожали на треть на новости о ее возможной покупке

Акции сырьевого трейдера Noble Group в понедельник подорожали на 37% на фондовой бирже Сингапура. Об этом сообщает Bloomberg.

Это произошло на новости об интересе к Noble Group китайской корпорации Cedar. По данным источников Bloomberg, она ведет переговоры о покупке контрольного пакета трейдера. Cedar отказалась от комментариев. В Noble Group рассказали, что продолжают вести переговоры с различными возможными покупателями, а также с кредиторами, о чем уже сообщалось ранее.

Noble Group испытывает серьезные финансовые трудности, которые привели компанию к миллиардным убыткам и потере нескольких активов. Компания готовится реструктурировать долг в $3,5 млрд. Рыночная стоимость Noble Group уже снизилась с более чем $10 млрд до $300 млн, отмечает Bloomberg.

Многие трейдеры, в том числе и Noble Group, за десятилетие сырьевого бума потратили миллиарды долларов на покупку шахт, месторождений, трубопроводов, складов. Предполагалось, что присутствие на рынках активов поможет лучше понимать баланс спроса и предложения, писала The Wall Street Journal. Однако увеличившаяся зависимость от рынков, наоборот, подвела их.